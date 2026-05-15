郭家耀 - 中海油季績理想可留意 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

中海油（883）首季純利391.44億元人民幣，增長7.1%，期內營業收入增長8.6%至1160.79億元人民幣。受實現油價與油氣銷售上升影響，油氣銷售收入約970億元人民幣，增加9.9%。季內，中海油實現淨產量2.05億桶油當量，上升8.6%，再創歷史新高。其中，中國淨產量和海外淨產量分別增加7%和12.3%，主要是墾利10-2、圭亞那Yellowtail等油氣田的產量貢獻。受中東局勢影響，國際油價3月份大幅上升，之後高位震盪。首季中海油平均實現油價為每桶75.92美元，按年上升4.5%，季內桶油主要成本為28.41美元。中海油首季資本支出約330.2億元人民幣，增長19.1%，主要由於勘探井、調整井工作量加快部署和產能建設提速。受惠油價上升及強勁產量增長，加上成本持續受控，中海油業績表現理想。



中東局勢不明朗，油價持續高企，有利中海油業績預期進一步上調，帶動股價表現向好。入巿價26元，目標價30.5元，止蝕價23.5元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀