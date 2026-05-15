張日強 - 群盤乘旺勢加快推售步伐 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛急速好轉，近日推售的新盤連番報捷，受多項利好消息帶動，隨即引領到大批用家及投資客進場，令新盤銷售取得不俗的成績，發展商亦採取審慎策略，乘勢限量加推及提價，部分發展商見市況升溫，迅速為旗下新盤路演及推廣，並且可於極短期內推出應市，預期本月仍有多個新盤部署出擊，將可掀起新一輪推盤動力。



樓市氣氛仍然保持活躍，受惠多項利好消息帶動，加上首季樓價已彈升了4.4%，升幅已超過去年全年，由於近期樓市表現相對不俗，料整體市況仍有力向上衝，部分熱賣的新盤連番報捷，發展商隨即限量加推及提價應市，以便測試市場的承接力，從而部署下一輪的最新推售策略。此外，部分發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，目前市場上最少有兩個新盤頻頻熱銷及推廣，相信可於下周正式推出，看來這個5月新盤將趁勢連番出擊，縱使樓市持續表現向好，預期新盤開價仍會採取審慎策略，甚至以稍低市價搶攻，務求首批單位可取得紅盤高開的成績。



事實上，樓市氣氛持續表現向好，近日新盤銷情持續表現理想，單在本月以來，新盤成交量已衝破千宗水平，是連續16個月破逾千宗的成績，反映新盤銷情理想，並且獲用家及投資者追捧，當中更不乏內地買家，預期市況持續升溫，發展商亦會把握旺勢推盤應市。



張日強