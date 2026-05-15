Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 群盤乘旺勢加快推售步伐 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛急速好轉，近日推售的新盤連番報捷，受多項利好消息帶動，隨即引領到大批用家及投資客進場，令新盤銷售取得不俗的成績，發展商亦採取審慎策略，乘勢限量加推及提價，部分發展商見市況升溫，迅速為旗下新盤路演及推廣，並且可於極短期內推出應市，預期本月仍有多個新盤部署出擊，將可掀起新一輪推盤動力。

　　樓市氣氛仍然保持活躍，受惠多項利好消息帶動，加上首季樓價已彈升了4.4%，升幅已超過去年全年，由於近期樓市表現相對不俗，料整體市況仍有力向上衝，部分熱賣的新盤連番報捷，發展商隨即限量加推及提價應市，以便測試市場的承接力，從而部署下一輪的最新推售策略。此外，部分發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，目前市場上最少有兩個新盤頻頻熱銷及推廣，相信可於下周正式推出，看來這個5月新盤將趁勢連番出擊，縱使樓市持續表現向好，預期新盤開價仍會採取審慎策略，甚至以稍低市價搶攻，務求首批單位可取得紅盤高開的成績。

　　事實上，樓市氣氛持續表現向好，近日新盤銷情持續表現理想，單在本月以來，新盤成交量已衝破千宗水平，是連續16個月破逾千宗的成績，反映新盤銷情理想，並且獲用家及投資者追捧，當中更不乏內地買家，預期市況持續升溫，發展商亦會把握旺勢推盤應市。

張日強

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
5小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
16小時前
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
旅遊
15小時前
馬斯克6歲兒子X現身人民大會堂。 美聯社
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
5小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
5小時前
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
03:50
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
5小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
15小時前
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
飲食
9小時前
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
02:16
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
影視圈
10小時前
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
突發
9小時前
更多文章
張日強 - 內地客入市個案按月急彈升 | 樓聲隨筆
樓市氣氛持續向好，今年首季樓價已上升4.4%，升幅更超越去年全年。受惠多項利好消息刺激，用家及投資者明顯加快入市步伐，其中內地客對新盤更有強大的支持力度，單在上月內地買家購買新盤及二手樓的註冊量共錄約1892宗，按月大升約48%，亦創2年以來的新高，反映內地買家明顯加強購買港樓的步伐，以近期市況持續升溫而言，預期內地客入市趨勢仍會增加。 　　據市場代理行統計數據顯示，4月內地買家購買港樓（包
2026-05-14 02:00 HKT
樓聲隨筆