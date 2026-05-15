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大行晨報 - 美元走穩 圓匯走勢動盪｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　美國參議院正式批准沃什出任美聯儲主席，參議院此前已於12日批准沃什擔任美聯儲理事，為期14年。隨着13日主席任命獲得通過，沃什將在完成白宮相關簽署程式後正式履職，接替任期將於本周五結束的現任主席鮑威爾。不過，鮑威爾預計仍將繼續留任美聯儲理事。

　　美元周三走強，美元指數盤中觸及兩周高位，受美國4月生產者價格指數（PPI）飆升1.4%、創近4年最大漲幅推動。市場對美聯儲降息的預期基本消失，對12月會議至少加息25個基點的預期升至35%。波士頓聯儲主席柯林斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利均表示，若通脹壓力不減可能需要加息。美國勞工統計局公布的數據顯示，4月美國生產者價格指數（PPI）按年上漲6%，高於此前的4.3%。按月計算，4月PPI通脹率從3月的0.7%升至1.4%，遠高於預期的0.5%。另外，投資者正密切關注美國總統特朗普與中國國家主席習近平在北京的峰會，任何有關中美會談的積極進展都可能提振市場風險偏好。

　　紐元兌美元連日於高位區間拉鋸，但剛於周三終出現較為顯著的下跌，以至RSI也出現下跌，初步呈現出技術調整訊號，但還可留意目前位於0.5890的上升趨向線，倘若此區亦告失守，則很大機會紐元兌美元將開展一輪下跌走勢。以4月初低位0.5679到上周三高位0.5990的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5920及0.5870，50%及61.8%的幅度在0.5835及0.58水準。較大支撐預估在0.5760。上方阻力料為0.5970及0.60關口，其後阻力位預料為去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。

　　至於美元兌日圓走勢，受美國通脹數據持續高企影響，市場對美聯儲維持高利率預期進一步升溫，推動美元走高，美元兌日圓逼近158關口。美元兌日圓上月底大幅下行並跌破此前的區間底部，技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，剛在上周三已走近至此區；其後支撐可參考200天平均線154.20及250天平均線152.70水平，再而指向150關口。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反覆。較近阻力料為158及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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2026-05-14 02:00 HKT
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