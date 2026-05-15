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大行晨報 - 油金仍需觀望入市｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　環球市場此刻都將目光聚焦中美元首會晤，本周僅美元、離岸人民幣及澳元錄得升幅，投資者在中美元首會晤結束前仍保持觀望。執筆之時，現貨黃金今年至今升幅8.86%，較最高時約29%的升幅已大幅回撤，尤其是美伊戰事爆發後，霍爾木茲海峽關閉刺激油價向上，導致美國通脹水平大幅提高，使美聯儲今年下半年減息空間輕微。

　　美國4月PPI年增率狂飆至6%，月增高達1.4%，創自2022年底以來的最大漲幅紀錄。美國CPI同樣爆表，美國4月CPI年增率升至3.8%，較3月份3.3%大幅彈升，並高於市場預期的3.6%至3.8%區間。這份數據反映受中東戰火延燒導致的能源價格飆漲，以及房租成本的持續堅挺，美國通膨率正再度偏離聯準會2%的目標軌道。

　　在以往的地緣政治衝突爆發時，受惠市場避險情緒升溫，黃金價格均會錄得明顯升幅，但今年黃金走勢相對沒有以往激進，相信主要是通脹升溫的憂慮，令美國聯儲局推遲減息時間或暫停減息。我們早前曾於本刊專欄提醒投資者黃金短線宜觀望，現時金價仍然維持每盎司4664至4842美元區間上落，暫未能突破每盎司4920美元阻力位，我們建議投資者短線觀望金價走勢，待突破阻力位後才部署。

　　另外，美伊第二輪談判受阻，紐約期油價格本周一度飆高至每桶103美元之上，市場正觀望中美元首會晤，會吾為美伊戰事的和談結果緩和，這將對國際油價走勢構成影響。從技術指標來看，暫時紐約期油穩守於50天移動平均線上方，但14天相對強弱指數RSI約為53，說明油價買盤仍偏向中性，市場仍觀望地緣政治發展對油價的影響。展望2026年下半年，我們對紐油的看法為中性，預計紐約期油價格在每桶67.8美元水平見支持。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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