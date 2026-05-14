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朱紅 - 阿里連跌多日 留意「26927」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2小時前
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產經 專欄
內容

　　阿里巴巴（9988）周三公布業績，此前其好倉連日錄得資金流入，惟公司股價持續偏軟，連跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「26927」，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28776」，行使價116元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

　　據報騰訊（700）旗下AI助手元寶加入總結微信聊天記錄功能，可為用戶微信提供智能總結、分析等服務。騰訊股價績前表現反覆，創年多新低後反彈，轉升至462元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28772」，行使價555元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿8倍。

　　美國通脹升幅高於市場預期，加上美伊談判未有明顯進展，外圍走勢各異。恒指則未見明顯方向，連日在26200至26500點水平窄幅徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「53445」，收回價25888點，2028年9月到期，實際槓桿49倍。或可留意恒指牛證「68525」，收回價25670點，2028年9月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證「61185」，收回價26905點，2028年4月到期，實際槓桿35倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-05-13 02:00 HKT
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