朱紅 - 阿里連跌多日 留意「26927」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）周三公布業績，此前其好倉連日錄得資金流入，惟公司股價持續偏軟，連跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「26927」，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28776」，行使價116元，今年11月到期，實際槓桿4倍。



據報騰訊（700）旗下AI助手元寶加入總結微信聊天記錄功能，可為用戶微信提供智能總結、分析等服務。騰訊股價績前表現反覆，創年多新低後反彈，轉升至462元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28772」，行使價555元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿8倍。



美國通脹升幅高於市場預期，加上美伊談判未有明顯進展，外圍走勢各異。恒指則未見明顯方向，連日在26200至26500點水平窄幅徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「53445」，收回價25888點，2028年9月到期，實際槓桿49倍。或可留意恒指牛證「68525」，收回價25670點，2028年9月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證「61185」，收回價26905點，2028年4月到期，實際槓桿35倍。



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朱紅