聞風至 - 京東健康首季增長佳開彈 | 鮮股落鑊

港股於彈至兩萬六關上後持續整固。恒生指數周三輕微高開22點，報26369點，全日高低位分別為26458點及26220點，波幅僅為238點。全日最終收報26388點，升40點，已是連續第六日收於兩萬六點關口以上，成交金額亦略為回升至2777.7億元。



個股方面，京東系多間上市公司周二公布首季業績，其中京東健康（6618）首季度經調整經營盈利按年升48%，明顯勝市場預期。重點在於，京東健康盈利能力的拐點被確認，從該股昨日成交額多達9.7億元，推升股價近7.5%，足證資金在這份季績推動下正重新進場，潛在反彈力度不容忽視。



先從首季業績開始解讀，期內推動盈利改善的，是其處方外流與原研藥線上滲透率提升。期內，經營盈利18.25億元（人民幣，下同），按年升70.4%。非國際財務報告準則（non-IFRS）經營盈利19.36億元，按年升48%。non-IFRS純利18.74億元，按年升6%。



值得一提的是，京東健康於首季首發超過30款新藥，並與歐加隆、科赴、華潤江中、首兒藥業等多間原研藥企達成合作，供應鏈深度與品類密度同步提升。這些動作可望在未來逐步反映在收入與毛利的增長之上，形成可持續的增長新動力。



估值可望被推上另一層階



另一方面，京東健康的AI的角色亦越來越清晰，集團旗下「AI京醫」已深度融合「醫、檢、診、藥」全鏈條，形成閉環式服務。AI醫生「大為」的使用量在首季已超越去年全年水平，反映用戶接受度快速提升。據了解，AI不單是客服或問診，而是直接嵌入醫療服務流程，提升診療效率、縮短決策時間，並推動履約費率下降。



於季績公布後，大行的態度亦開始轉變，海通把目標價上調至68.14元（港元，下同），野村上調至80元。原因包括，原研藥增速強、處方外流加速、供應鏈壁壘厚、AI提效、利潤率改善空間大。



市場正在把京東健康從「互聯網醫療」重新定位為「醫療+互聯網+AI」概念股。當盈利能力全面修復、處方外流加速、AI深度落地，京東健康的估值可望被推上另一層階，而不是單純的谷底反彈。



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