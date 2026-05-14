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張日強 - 內地客入市個案按月急彈升 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

樓市氣氛持續向好，今年首季樓價已上升4.4%，升幅更超越去年全年。受惠多項利好消息刺激，用家及投資者明顯加快入市步伐，其中內地客對新盤更有強大的支持力度，單在上月內地買家購買新盤及二手樓的註冊量共錄約1892宗，按月大升約48%，亦創2年以來的新高，反映內地買家明顯加強購買港樓的步伐，以近期市況持續升溫而言，預期內地客入市趨勢仍會增加。

　　據市場代理行統計數據顯示，4月內地買家購買港樓（包括新盤及二手樓）的註冊量錄約1892宗，按月大升約48%，並創2年以來的新高；同期涉及的金額約189億元，按月亦顯著上升約30%，亦達17個月的高位。此外，內地買家註冊宗數已連續14個月超越千宗水平，涉及金額亦連續11個月突破百億元，同創自2010年有紀錄以來最長時間。加上近月新盤連環推出應市，發展商開價採取貼市甚至稍低市價出擊，引領各路客源湧出來。

　　事實上，整體樓市氣氛急速好轉，發展商亦順勢加快推盤步伐，推售的新盤頻頻取得理想銷情，而政府近年積極推出搶人才政策，不少內地專才選擇來港工作，加上入地生持續湧港帶旺租務市場，令到租金持續上升，部分專才更改變策略「轉租為買」，預期內地買家積極入市港樓的情況仍會延續下去。

張日強

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