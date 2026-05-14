Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 國壽目標上望36.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　中國人壽（2628）第一季營業收入為932.9億元人民幣，下滑15.3%，股東淨利潤為195億元人民幣，下滑32.3%。公司實現總保費3584.78億元人民幣，增長1.1%，其中，長險新單保費為856.6億元人民幣，增長29.9%，短期險保費為427.02億元人民幣，增長2.9%。業務結構持續優化，首年期交保費大幅增長41.4%，十年期及以上首年期交保費在首年期交保費中的佔比較上年同期提升4.4個百分點。公司深入推進產品和業務多元，積極推動浮動收益型業務發展，浮動收益型業務首年期交保費在首年期交保費中的佔比超90%，新業務負債剛性成本同比進一步下降，業務結構轉型成效顯著。一季度新業務價值增長75.5%。退保率為0.24%，下降0.05個百分點。公司首季新業務價值增長遠超市場預期，代理及銀保渠道表現強勁，顯示市場份額提升及分銷渠道成績卓越。市場已消化A股市場波動帶來的盈利壓力，壽險業務保持強勁，後市有望繼續向好。目標價36.5元；入巿價30.5元；止蝕價27.5元。

　　筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

最Hit
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
6小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
11小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
4小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
10小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
17小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
11小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
12小時前
周日(五月十七日)沙田賽事焦點之一，離不開天王郭富城 (圖) 名下的「舞林盛宴」在港初出，屆時將由方廐主帥莫雷拉執韁。
莫雷拉周日為郭富城効力
馬圈快訊
11小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
更多文章
郭家耀 - 駿傑集團前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　駿傑集團（8188）近年成為多位領先承包商於中型土木工程項目的專有合作聯營夥伴。北部都會區為香港未來30年最重要發展項目，大量隧道、地下管廊及交通工程批出，為公司帶來重要機遇，前景樂觀。入巿價1.2元，目標價1.5元，止蝕價1.08元。 　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2026-05-11 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水