郭家耀 - 國壽目標上望36.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中國人壽（2628）第一季營業收入為932.9億元人民幣，下滑15.3%，股東淨利潤為195億元人民幣，下滑32.3%。公司實現總保費3584.78億元人民幣，增長1.1%，其中，長險新單保費為856.6億元人民幣，增長29.9%，短期險保費為427.02億元人民幣，增長2.9%。業務結構持續優化，首年期交保費大幅增長41.4%，十年期及以上首年期交保費在首年期交保費中的佔比較上年同期提升4.4個百分點。公司深入推進產品和業務多元，積極推動浮動收益型業務發展，浮動收益型業務首年期交保費在首年期交保費中的佔比超90%，新業務負債剛性成本同比進一步下降，業務結構轉型成效顯著。一季度新業務價值增長75.5%。退保率為0.24%，下降0.05個百分點。公司首季新業務價值增長遠超市場預期，代理及銀保渠道表現強勁，顯示市場份額提升及分銷渠道成績卓越。市場已消化A股市場波動帶來的盈利壓力，壽險業務保持強勁，後市有望繼續向好。目標價36.5元；入巿價30.5元；止蝕價27.5元。



筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

