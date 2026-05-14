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大行晨報 - 美元中長期走勢仍偏中性｜大行晨報

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2小時前
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產經 專欄
內容

　　美國4月非農就業人數超預期大增11.5萬，創下了2024年以來最強勁的兩月連增紀錄，期內失業率持平，報4.3%，結果符合市場預期。強勁的非農就業數據令聯儲局有機會在未來維持利率按兵不動。隨着美國與伊朗談判陷入膠着，美國總統特朗普稱美伊停火協議命懸一線，但仍有可能通過外交途徑解決。據報特朗普本周初曾與相關部門討論下一步對伊措施，不排除考慮恢復對伊軍事行動。持續的戰爭引發民眾對通脹風險上行的擔憂，密歇根大學最新調查顯示，美國消費者預計未來一年物價將以4.5%的年增速上漲，通脹前景引發的個人財務擔憂拖累消費者信心指數在5月初降至歷史新低。

　　受美伊談判遇冷所影響，油價和美元小幅震盪後齊升，美匯指數由98水平下方反彈，執筆之時正於98.5水平徘徊。現時環球市場正等待中美元首會晤。特朗普將會展開為期三天的訪華之旅，他表示與中方的會晤將優先討論中美貿易相關問題。筆者認為，中美會晤帶來的市場情緒利好人民幣走勢，美元走勢受此影響有限，美匯指數短線走勢仍然取決於美伊談判進展，中長線仍然看聯儲局主席換帥後局方對於聯邦基金利率預期的看法，因此美匯指數暫時橫行區間上落為主。執筆之時，美匯指數正於250天線水平附近爭持，美匯指數短線料將於97.6至99.5水平上落。展望今年下半年，筆者對美匯指數看法中性，預料將於96.3至100.5水平徘徊。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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　　有「小非農」之稱的美國ADP私企就業報告數據顯示，4月美國私人企業職位增加10.9萬個，為15個月以來新高，市場原本預期增加9.9萬個，而新增就業人數創一年多來最高，進一步表明勞動力市場趨於穩定，兩名美國聯儲局官員警告有通脹風險。據外媒報道，美國總統特朗普及伊朗政府互相拒絕對方開出的和平談判方案，中東局勢後續如何發展仍有待觀察。市場擔憂局勢進一步升級，美匯指數小幅整固，執筆之時輕微反彈至98.
2026-05-13 02:00 HKT
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