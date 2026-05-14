大行晨報 - 美元中長期走勢仍偏中性｜大行晨報

美國4月非農就業人數超預期大增11.5萬，創下了2024年以來最強勁的兩月連增紀錄，期內失業率持平，報4.3%，結果符合市場預期。強勁的非農就業數據令聯儲局有機會在未來維持利率按兵不動。隨着美國與伊朗談判陷入膠着，美國總統特朗普稱美伊停火協議命懸一線，但仍有可能通過外交途徑解決。據報特朗普本周初曾與相關部門討論下一步對伊措施，不排除考慮恢復對伊軍事行動。持續的戰爭引發民眾對通脹風險上行的擔憂，密歇根大學最新調查顯示，美國消費者預計未來一年物價將以4.5%的年增速上漲，通脹前景引發的個人財務擔憂拖累消費者信心指數在5月初降至歷史新低。



受美伊談判遇冷所影響，油價和美元小幅震盪後齊升，美匯指數由98水平下方反彈，執筆之時正於98.5水平徘徊。現時環球市場正等待中美元首會晤。特朗普將會展開為期三天的訪華之旅，他表示與中方的會晤將優先討論中美貿易相關問題。筆者認為，中美會晤帶來的市場情緒利好人民幣走勢，美元走勢受此影響有限，美匯指數短線走勢仍然取決於美伊談判進展，中長線仍然看聯儲局主席換帥後局方對於聯邦基金利率預期的看法，因此美匯指數暫時橫行區間上落為主。執筆之時，美匯指數正於250天線水平附近爭持，美匯指數短線料將於97.6至99.5水平上落。展望今年下半年，筆者對美匯指數看法中性，預料將於96.3至100.5水平徘徊。



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