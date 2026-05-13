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陳永陸 - 健倍苗苗估值吸引兼具防守性 | 陸叔講股

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陳永陸
2小時前
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產經 專欄
內容

在香港股市的醫療保健板塊中，健倍苗苗（2161）一直是我重點關注之一。這間專注於品牌藥、健康保健品及品牌中藥的製造與分銷企業，自2021年上市以來，憑藉旗下多個家喻戶曉的品牌如何濟公、保濟丸、飛鷹活絡油等，在大中華及東南亞市場建立起穩固的消費基礎。

　　公司業務主要分為三大板塊：品牌藥、品牌中藥及健康保健品。其中，何濟公等品牌藥貢獻顯著，毛利率高達近80%，成為近年業績增長的主要引擎。品牌中藥則以保濟丸和飛鷹活絡油為核心，在香港及內地市場維持穩定需求。透過有效的營銷策略，例如冠名贊助電視節目及精準推廣，公司成功提升品牌曝光度，即使在銷售開支優化下，仍實現收入穩健增長。

　　從最新中期業績看，截至2025年9月30日的3個月，收益約4.3億元，按年增長約7.7%；權益持有人應佔溢利增長更為亮眼，反映毛利率改善及營運效率提升。全年來看，公司曾多次發出盈喜，純利增長幅度可觀，顯示核心品牌銷售勢頭強勁。現金流方面，自由現金流充裕，負債比率低（約33%），為派息和潛在收購提供堅實後盾。

　　公司近年積極透過收購擴大版圖，如收購中醫診所網絡及傳統藥廠，不僅強化分銷渠道，還引入新產品線如婦科健康相關品項，有助於捕捉大灣區及內地養生市場的長期需求。儘管業務傳統，但股價表現出色，過去一年累計回報超過近2成，3年更有約178%，大幅跑贏恒生指數，顯示市場對其品牌價值和增長潛力的認可。公司現時市盈率約9倍左右，股息收益率接近8%，展現出防禦性與成長性兼具的特質。

　　健倍苗苗是一隻「悶聲發大財」型的醫療保健股，在當前市場環境下，其低估值的吸引力與可持續的品牌驅動增長相結合，值得投資者持續追蹤最新業績與策略動向。

資深獨立股評人
陳永陸

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