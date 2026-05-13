大行晨報 - 紐元受制0.60關口 短期陷爭持待變｜大行晨報

美國總統特朗普對於當前中東談判進展越發不滿，白宮內部正在更認真討論恢復軍事行動的可能性。與此同時，伊朗議會議長加利巴夫也表示，伊朗軍方已經做好應對未來任何襲擊的準備。特朗普表示，美伊之間目前維持的停火狀態「完全是在靠生命維持系統支撐」，引發市場對局勢進一步惡化的擔憂。特朗普當天與國家安全團隊討論了中東局勢下一階段行動，包括可能恢復部分軍事行動的選項。市場普遍認為，這意味短期內地區局勢難以快速緩和。與此同時，特朗普還提及可能重新推動所謂「自由計劃」，市場將其解讀為美國方面對伊朗短期內恢復霍爾木茲海峽正常通航並不樂觀。



由於中東地緣風險持續升溫，全球市場避險情緒回升，美元兌加元本周初繼續走高，衝擊1.37關口。美元受避險資金推動獲得支撐，但國際油價同步上漲也對加元形成一定支撐，限制匯價進一步擴大漲幅。市場同時關注高油價可能重新推升加拿大通脹，並影響加拿大央行後續政策路徑。此前加拿大央行維持利率不變，並認為能源推動的通脹可能不會形成長期影響，但如果油價持續高企，則可能逼使央行重新考慮政策立場。



美元兌加元走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域重新回升，50天平均線1.3730將為當前重要阻力，若然可進一步跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的回升態勢。其後阻力位會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40水準。至於較近支持先留意1.3640及1.3550，關鍵支撐指向1.35及1.3380，下一級看至1.33水準。



紐元兌美元在上周三大幅揚升後，則保持在0.60關口下方，後市仍需進一步衝破此關口，才可望迎來紐元新一浪上揚。以4月29日低位0.5815作計算，預計潛在延伸幅度可達至135點，即為0.6085水準。其他阻力位預料為0.60關口，之後參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。支持預估在0.5930及0.5870，下一級看至0.58及0.5740水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

