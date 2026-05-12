張日強 - 老牌屋苑有價有市連錄成交 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，新盤推售頻頻報捷，發展商除了加推提價外，亦同時加快推盤步伐，以便吸納市場新一批客源，新盤熱銷亦刺激到二手樓市場的成交量，尤以老牌屋苑太古城的睇樓及成交量都有不俗表現，剛過去的周六日該屋苑共沽出約4伙，當中一個高層大戶更以每呎21526元成交，創同類型單位逾5年新高價，反映老牌屋苑有價有市。



近日發展商推售的新盤頻頻報捷，發展商亦把握時機趁勢加推提價，以及加快新一輪推盤步伐。此外，二手樓市場同樣受帶動，尤其老牌屋苑最受市場追捧，當中太古城錄得1宗近5年新高的成交紀錄，該單位為紫樺閣高層戶，面積約1114方呎，屬4房連套房連露台間隔，單位去年12月以2460萬元放售，最新獲投資客以2398萬連租約購入，每呎造價約21526元。原業主1997年以1000萬元購入，持貨29年帳面獲利約1398萬，單位升值1.4倍。據悉，對上同類單位成交呎價達21526元要追溯至2021年3月，當時銀柏閣中層A室以約2400萬成交，每呎造價約21544元，即創出該屋苑同類型逾5年新高。



事實上，近日新盤銷情連環報捷，發展商亦趁勢加推提價策略，亦加快新一輪推售步伐，新盤熱銷亦刺激到二手樓市場的成交量，用家及投資者更四出尋覓筍盤，當中以老牌屋苑最受市場追捧。



張日強