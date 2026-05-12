大行晨報 - 憧憬中美元首會晤 人幣短線或可高追｜大行晨報

今個星期除了中東地緣政治局勢外，投資者亦聚焦於中美元首會晤。美國方面早前宣布，中美元首峰會將於本月在北京舉行，中方已於周一證實美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行訪問。受市場憧憬中美即將舉行官方會談所影響，人民幣走勢向好，美元兌離岸人民幣周一盤中低見6.791，創下2023年2月以來的新低。截至5月11日，離岸人民幣兌美元年初至今表現僅次於澳元及紐元兩隻商品貨幣。



離岸人民幣作為我們上半年看好的貨幣，離岸人民幣已到達早前設定的6.9目標價。展望下半年，筆者對人民幣仍然維持看好。首先是內地經濟持續穩定復甦，今年第一季度內地國內生產總值GDP增速超出市場預期，按年升幅較去年第四季度加快0.5個百分點，報5%，亦高於市場原本預期的4.8%。三頭馬車數據亦較前值有所上漲，第一季度工業生產按年增長6.1%，較前值加快1.1個百分點。期內零售銷售按年增長2.4%，比上年第四季度加快0.7個百分點。全國固定資產投資亦錄得升幅，按年增長1.7%。



美元兌離岸人民幣自2025年初開始形成一輪下降通道軌，並於該通道軌當中上落，執筆之時，美元兌離岸人民幣已跌穿該長期下降通道軌底部，離岸人民幣走出強勢，並逐漸下試6.791的三年低位，說明人民幣短線動力仍然強勁，而即將舉行的中美元首會晤，預料可持續鞏固中美雙邊關係穩定，促進雙邊貿易發展，短至中期來看同樣利好人民幣走勢。我們認為離岸人民幣短線仍然可以追入，初步目標價為6.75水平。若成功下試該水平，年底前有望測試6.7關口。



光大證券國際產品開發及零售研究部



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