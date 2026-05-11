伍一山 - 恒指升破20周線料挑戰阻力區 | 有錢圖

美伊傳出再度交火，港股上周五順勢調整，恒指低開267點至26359點，中段跌至全日低位26274點，下挫352點，午後收復部分失地，尾市見全日高位26470點，跌156點，收市報26393點，跌232點，全日成交金額減至2798億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25690點，高位26669點，一周累升617點，呈上下影線較長的陽燭。周線技術指標改善，MACD牛熊，熊差連續5周收窄；慢隨機指數維持買入訊號，%K與%D差距再度擴闊；9RSI重返中軸之上報57.40，保歷加通道橫行，大市仍處於去年10月開始的大橫行區內。



恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056點，3月一度跌破橫行區，最低跌至24203點，其後以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，最近一個月在20周線（26115）穿梭爭持，上周終於以陽燭升破20周線，有望再衝27500至28000點阻力區。恒指若掉頭回落，重疊的10周線（25677）和50周線（25625）料有支持。



國企指數上周五跌30點，收報8889點，但低開高收呈陽燭。一周則以陽燭累升207點。周線技術指標改善，MACD雙熊，熊差收窄，9周RSI收復中軸報53.76。國指上周受制於50周線（8964），若能升破上望9200點。



五礦資源升破W底頸線



五礦資源（1208）上周五彈升6.6%收報10元，印尼格拉斯伯格銅礦因去年發生嚴重泥石流事故而停產，先前預期今年初可初步恢復全面生產，但公司日前將復產日期推遲到明年初，消息刺激銅價和銅業股急升。走勢上，股價去年大漲242%，今年1月尾攀至11.96元超買，翌日陰陽燭以「黃昏之星」展開調整，3月下旬跌至6.94元後反彈，彈至9.47元後調整至7.96元，形成W底形態，上周五以大陽燭升破W底頸線，MACD雙牛利好，可候9.7元買入，目標價12元，跌破9.1元止蝕。



伍一山