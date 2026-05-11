聞風至 - 中國有色首季數據亮眼可取 | 鮮股落鑊

美國銅價指數ETF（CPER）過去一年累升3成，反映需求爆發與供應收縮同時出現的結構性變化，銅價的牛市似乎已來臨，當銅價站上新台階，中國有色礦業（1258）作為中資背景的銅礦資源上市平台，未來爆發力不容忽視。



全球正進入電氣化新時代，意思是電動車、家庭電器、數據中心、儲能等都是一隻又一隻的「吞銅巨獸」。近年更有全球多間超級科技巨頭同時加速建設AI基建，銅資源的需求曲線自然直線向上。



德意志銀行在最新行業報告中已講得相當白，全球銅礦正面臨「嚴重供應中斷」，多個大型礦山品位下降、投資不足，加上環保審批與政治阻力令新礦開發一拖再拖。瑞銀亦預測2026年全球銅市場將出現明確供應缺口，規模或較今年擴大近一倍，原因包括礦難、罷工、物流瓶頸等多重因素同時爆發。



中國有色礦業背靠央企中國有色集團，資源布局集中在非洲的贊比亞與剛果（金），擁有多個大型礦山與冶煉產能，形成從採礦、選礦到冶煉的一體化產業鏈。公司在4月24日發布盈喜，數據相當亮眼。預估截至3月底3個月，公司擁有人應佔利潤約2.01億美元，按年增長63%，核心驅動來自國際銅價上升、硫酸銷量增加及銷售單價提升。產量方面，首季陰極銅達38635噸，按年增長10%，已完成全年指引約3成。



有指開發一個銅礦項目動輒要7至12年時間才能投產，期間要面對環保審批、政治風險、基建配套、資金投入等多重挑戰。當需求端一路向上，而供應端卻被長周期限制住，市場自然會把目光投向那些能夠在短時間內交到「新產量」的企業，而中國有色礦業似乎是市場上增量速度較強勁一員，有望把握銅市場的供應短缺商機。



聞風至