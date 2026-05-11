張日強 - 新盤連環搶攻捲起熱浪 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤及貨尾盤銷情持續升溫，新盤熱銷同時帶動二手樓市場的推動力，上月樓宇買賣錄8692宗，按月升幅逾12%，受多項利好消息帶動，發展商更乘勢加快推盤步伐，上周六及周日合共4盤連環開售，並取得不俗銷情，連同貨尾共沽逾540伙！新盤貨尾熱銷同時激起二手樓市場隨即起動，各大屋苑的睇樓及成交量都受帶動，發展商將加快推盤步伐，預期可為即將到來的夏日提早掀起熱浪。



群盤熱銷谷起二手市場

樓市氣氛持續理想，3月份樓價按月升約1.39%，而首季樓價更上升4.4%，並超過去年全年樓價升幅，反映樓價升勢未有停下來，就算中東戰事未有停火跡象，惟本港樓市暫未受到影響，剛於上周六日開售的4個新盤，包括鴨脷洲、土瓜灣、紅磡及荃灣新盤等，除新盤外，貨尾盤亦同樣受刺激，招標單位更連番取得不俗表現，以致整體成交量亦穩步上升，預期發展商將會乘着近日旺勢，部署下一輪的新盤推售策略。



屋苑筍盤獲買家追價得手



市況持續升溫的效應下，二手樓市場亦受帶動，部分新盤向隅客亦回流二手樓市場「尋寶」，令各大屋苑的睇樓量亦明顯升溫。除用家外，更不乏投資客源，由於二手樓以低市價作招徠，故不時出現筍盤的實況，部分筍盤更引來4至5組實客出價搶盤，日前更錄得用家追價買樓並成功得手，部分更出現反價等個案，反映新盤及貨尾等熱賣，同時亦帶動二手樓的成交量。



事實上，自踏入年初以來，樓市已步入升軌，傳統農曆年後樓市小陽春更提早於2月出現，尤其用家及投資客大舉出動，當中在大手客的推波助瀾下，買家入市意欲更掀高漲，令到首季樓價升約4.4%，有關升幅已超越去年全年的升幅，相信對後市有一定的刺激作用，惟早前用家及投資者已積極入市，樓市氣勢能否延續下去，相信要視乎新盤的開價及相關的優惠才可定奪。



張日強