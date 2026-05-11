Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 圓匯走勢動盪 干預威脅猶存｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國勞工部上周公布4月非農就業報告。數據顯示，美國4月新增非農就業人口11.5萬人，高於市場預期的約6萬人，3月數據從初值17.8萬人上修至18.5萬人；失業率持穩於4.3%，符合預期。就業數據稍為降低了年內降息的可能性。

　　歐羅兌美元上周反覆走穩，但尚見在1.18關口前遇到掣肘。整體匯市依然受到中東局勢、美聯儲政策預期以及歐美經濟數據所影響。雖然市場此前一度樂觀認為，美國與伊朗之間可能達成停火協議，但霍爾木茲海峽附近再度出現軍事摩擦，使市場風險情緒續為受制。美國總統特朗普則表示，停火協議目前仍然有效，並敦促伊朗盡快簽署相關協議。從日線圖表見，RSI及隨機指數均已重新走上，而MACD指標亦剛接近升破訊號線，示意着歐羅短期仍有繼續上試的動力，只是1.18關口是當前的一大考驗，需進一步跨越此區，才可望歐羅更為接近將開展新一波上揚走勢。預計延伸目標先參考4月高位1.1849，下一級阻力料為1.1930及1.20關口，再而將測試1月高位1.2079。支持位回看近期可一路守住的25天平均線，目前位於1.1720水準，較大支撐預估在250天平均線1.1660及1.1580，下一級料為1.15水準。

　　美元兌日圓上周走勢反覆，大致上落於155至158之間，此前一周日本當局疑似動用約350億美元干預匯市，並配合口頭警告，遏制了日圓的大幅拋售。日本首席貨幣外交官表示，干預頻率沒有任何限制，且與美國當局保持每日聯繫。根據IMF的規定，日本央行在6個月內最多可進行3次干預，每次不超過連續3個交易日；否則，IMF傾向於將其歸類為浮動匯率制度，而非自由浮動匯率制度。

　　美元兌日圓上月底大幅下行並跌破此前的區間底部，技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，剛在上周三已走近至此區；其後支撐可參考200天平均線154.20及250天平均線152.60水平，再而指向150關口。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反覆。較近阻力料為100天平均線157.40及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
6小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
7小時前
觀塘工廈疑現賊蹤 麵包工場男東主追尋期間疑失足墮樓亡
突發
6小時前
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
11小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
6小時前
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
生活百科
18小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
7小時前
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
影視圈
15小時前
更多文章
大行晨報 - 歐羅受制1.18 延續反覆走勢｜大行晨報
　　多間媒體引述巴基斯坦調解方及相關消息人士報道稱，華盛頓與德黑蘭正接近就一份「一頁紙備忘錄」達成一致，這旨在正式結束自2月28日爆發的中東衝突，隨後啟動更深入的談判。伊朗外交部表示正在審議美國的最新提議，並將通過巴基斯坦管道作出回應。美國總統特朗普也公開表示，雙方過去24小時進行了「非常良好的會談」，伊朗「非常希望達成協議」。雖然雙方在伊朗核計劃、霍爾木茲海峽控制權、導彈計劃及代理勢力等問題上仍
2026-05-08 02:00 HKT
大行晨報