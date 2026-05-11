大行晨報 - 圓匯走勢動盪 干預威脅猶存｜大行晨報

美國勞工部上周公布4月非農就業報告。數據顯示，美國4月新增非農就業人口11.5萬人，高於市場預期的約6萬人，3月數據從初值17.8萬人上修至18.5萬人；失業率持穩於4.3%，符合預期。就業數據稍為降低了年內降息的可能性。



歐羅兌美元上周反覆走穩，但尚見在1.18關口前遇到掣肘。整體匯市依然受到中東局勢、美聯儲政策預期以及歐美經濟數據所影響。雖然市場此前一度樂觀認為，美國與伊朗之間可能達成停火協議，但霍爾木茲海峽附近再度出現軍事摩擦，使市場風險情緒續為受制。美國總統特朗普則表示，停火協議目前仍然有效，並敦促伊朗盡快簽署相關協議。從日線圖表見，RSI及隨機指數均已重新走上，而MACD指標亦剛接近升破訊號線，示意着歐羅短期仍有繼續上試的動力，只是1.18關口是當前的一大考驗，需進一步跨越此區，才可望歐羅更為接近將開展新一波上揚走勢。預計延伸目標先參考4月高位1.1849，下一級阻力料為1.1930及1.20關口，再而將測試1月高位1.2079。支持位回看近期可一路守住的25天平均線，目前位於1.1720水準，較大支撐預估在250天平均線1.1660及1.1580，下一級料為1.15水準。



美元兌日圓上周走勢反覆，大致上落於155至158之間，此前一周日本當局疑似動用約350億美元干預匯市，並配合口頭警告，遏制了日圓的大幅拋售。日本首席貨幣外交官表示，干預頻率沒有任何限制，且與美國當局保持每日聯繫。根據IMF的規定，日本央行在6個月內最多可進行3次干預，每次不超過連續3個交易日；否則，IMF傾向於將其歸類為浮動匯率制度，而非自由浮動匯率制度。



美元兌日圓上月底大幅下行並跌破此前的區間底部，技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，剛在上周三已走近至此區；其後支撐可參考200天平均線154.20及250天平均線152.60水平，再而指向150關口。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反覆。較近阻力料為100天平均線157.40及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

