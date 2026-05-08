郭家耀 - 渣打估值有望上調 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

渣打集團（2888）首季經營收入增長9%，至59億美元，主要受財富方案業務及環球銀行業務創下季度表現紀錄所推動。信貸減值支出2.96億美元，等於年化貸款損失率為32個點子。除稅前列帳基準溢利達25億美元，增長17%。集團保持充足資本及高流動性，普通股權一級資本比率為13.4%，處於目標範圍。



集團經調整淨利息收入增加1%，原因是交易量上升及債務組合改善的得益部分，被減息及邊際利潤受壓的影響所抵銷。經調整非利息收入增加16%，財富方案業務收入強勁增長，主要由於投資產品中多個資產類別的客戶活動頻繁，以及錄得新增富裕客戶資金累積淨流入所致。集團放貸量高企，加上資本市場活動頻繁，為環球銀行業務帶來亮麗表現。



渣打業績超出預期，淨利息收入保持穩定，非利息收入業務表現持續強勁，加上派息增加，估值有望進一步上調。目標價220元，入巿價192元，止蝕價180元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀