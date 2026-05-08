張日強 - 群盤同日開售鬥搶客源 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓銷情持續表現理想，發展商連番推盤並紛紛熱銷，市況明顯急速升溫。將於明日同期開售的3個新盤，由於開價貼市亦屬吸引，故開售前夕已取得不俗的入票數字，除了本身的實際用家外，還有不乏投資客源，當中更有投資客目標擬先行大手購貨，預期群盤同日開售將有機會出現鬥搶客源的實況。



發展商見近期市況好轉，隨即加快推盤步伐，單在過去1周已有新盤及貨尾連環透過開價及招標推盤，並且取得不俗銷情，上月已錄得逾2300伙的銷情佳績，本月亦有多個新盤魚貫登場。無獨有偶，3個新盤安排於明日同期開售，當中包括鴨脷洲、土瓜灣及荃灣新盤，此外還有周日開售的紅磡新盤。由於上述新盤開價貼市，部分甚至低於市價推售，早前已取得不俗的入票數字，當中大部分以用家主導，除此之外，還有不乏投資客源等，當中更有大手投資客，部分發展商開售的新盤，更率先讓大手投資客優先認購，預期明日開售的新盤，將有機會出現互搶客源的情況，尤其近日成為主流的投資客源。



事實上，本港首季樓價已彈升4.4%，超越去年全年升幅，反映樓市已步入升軌，加上4月樓宇買賣錄得8692宗，按月升逾12%，市況亦持續升溫。除了新盤市場外，二手樓同樣獲買家追捧，預期明日同期開售的新盤，將可引領各路客源垂青，甚至出現鬥搶客源實況。



張日強