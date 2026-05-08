大行晨報 - 歐羅受制1.18 延續反覆走勢｜大行晨報

多間媒體引述巴基斯坦調解方及相關消息人士報道稱，華盛頓與德黑蘭正接近就一份「一頁紙備忘錄」達成一致，這旨在正式結束自2月28日爆發的中東衝突，隨後啟動更深入的談判。伊朗外交部表示正在審議美國的最新提議，並將通過巴基斯坦管道作出回應。美國總統特朗普也公開表示，雙方過去24小時進行了「非常良好的會談」，伊朗「非常希望達成協議」。雖然雙方在伊朗核計劃、霍爾木茲海峽控制權、導彈計劃及代理勢力等問題上仍存在實質分歧，但市場顯然選擇先聚焦利好訊號。此外，市場對地緣政治風險快速緩和，亦暫為緩解了通脹與利率擔憂，周五即將公布的美國非農就業數據，料將進一步指引聯儲局政策預期。至於剛在周三發布的ADP全國就業報告顯示，4月美國私營部門就業職位增幅超出預期，這為經濟穩定提供了初步支撐。目前市場已基本排除美聯儲年內減息的可能性。



美元周三走低，歐羅、英鎊等主要貨幣走強。歐羅兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數於中位區間徘徊，示意著歐羅兌美元短線仍傾向處於反覆趨勢。當前1.18水準仍是重要阻力參考，上周的反撲就是未能攻破此關口，下一級阻力料為1.1930及1.20關口。支持位則會回看250天線1.1650及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口。



澳洲周四公布3月意外錄得18.41億澳元貿易逆差，為8年來首次，原因是數據中心計算設備進口激增，同時伊朗衝突推高油價導致燃料運輸量也大幅增加。澳元兌美元周三已升見至0.72上方，觸及4年新高，因市場對中東和平協定的預期升溫削弱了避險美元。此外，澳元還繼續受益澳洲央行本周的加息行動，官方現金利率已上調至4.35%。市場目前認為，在今年已加息3次後，6月再次加息的可能性僅為20%，而到9月進一步加息至4.6厘預期已被完全消化。



澳元兌美元走勢，過去兩周匯價大致於0.72水平遇阻，隨着周三終於出現破位，若後市仍可持穩此區之上，料見澳元將會延伸新一浪升勢。若果以近月約100點的爭持幅度計算，首個目標可先看至0.73。預計之後進一步阻力為0.7380及0.75水平。支持位先會回看0.72，關鍵則為0.71水平，附近亦見25天線在0.7120，較大支持料為100天線0.6970及0.6800水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇