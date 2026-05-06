朱紅 - 小米遇阻 吼「26556」 | 窩輪熱炒特區

據報小米集團（1810）汽車上月交付量超過3萬輛，按月增加5成，增速創年度新高，而新一代SU7鎖單已超過7萬輛。小米股價連日受制於10天線，回落至30元水平徘徊。如看好小米，可留意小米購「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



晶片股份個別發展，華虹半導體（1347）好倉連日錄得資金流入，華虹股價近日於高位反覆，創近月新高後，回落至120元水平之下。如看好華虹，可留意華虹購「24790」，行使價140.09元，實際槓桿4倍，今年8月到期。如看淡華虹，則可留意華虹沽「25382」，行使價100元，今年12月到期，實際槓桿2倍。



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朱紅