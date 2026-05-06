Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 澳央行再加息 澳元震盪取決通脹走勢｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
34分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　澳洲央行於5月5日貨幣政策會議上決議加息0.25厘，將基準現金利率從4.1厘上調至4.35厘，連續第三次啟動加息循環，成為2026年全球主要央行中首個重啟緊縮政策的經濟體。

　　澳央行在政策聲明中明確指出，澳洲通脹率仍顯著高於2至3%的目標區間，當前通脹預估達4.7%，且服務業價格與住房成本再度走強，通脹壓力回升倒逼政策轉向。央行警告，通脹率高於目標水平的時間可能比原先預期更長，短期通脹預期指標已經上升。此次加息終結了為期僅6個月的寬鬆周期，標誌着澳洲貨幣政策正式重返緊縮軌道。根據澳央行期貨市場數據，會議前市場對今日加息的預期概率高達74%。

　　加息消息公布後，澳元兌美元走勢呈現複雜特徵。儘管理論上加息應支撐貨幣升值，澳元兌美元此前連續三日上漲至0.7190附近，但消息公布後澳元反而承壓走貶，反映市場預期央行政策在今年6月可能會暫停進一步加息。

　　澳洲經濟展現相當韌性，勞動力市場維持緊繃，失業率維持在4.3%的低位，支持消費者支出但同時推升工資通膨壓力。然而，澳洲經濟對利率變動高度敏感，因浮動利率按揭普及率高，加息將直接衝擊房地產市場與家庭消費。

　　未來投資者應密切關注即將到來的消費者物價指數報告及澳央行議息會議紀錄。若通脹繼續居高不下，澳央行可能維持鷹派立場；反之，若通脹顯著回落，政策緊縮周期或將見頂。澳元走勢將主要取決於通脹數據走勢、央行政策表態，以及全球風險情緒變化。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
5小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
9小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
15小時前
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
10小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
15小時前
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
飲食
10小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
15小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險
突發
8小時前
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
更多文章
大行晨報 - 美元兌加元呈技術超賣 誘發回升動能｜大行晨報
　　美元周一上揚，受中東衝突壓制風險偏好影響。伊朗加大襲擊阿聯酋石油港口及霍爾木茲海峽船隻，油價周一飆升近6%。中東緊張局勢升級推高美元並加劇通脹擔憂。美國中央司令部否認了伊朗有關美軍艦遭襲的報道，稱兩艘美國海軍驅逐艦已進入海灣打破封鎖。特朗普在社交平台發文稱，針對「自由計劃」這一船隻通航行動，伊朗已向一些無關國家的船隻開火，其中包括一艘韓國貨船。特朗普表示，美方已擊沉7艘伊朗小型船隻。他稱，除韓
34分鐘前
大行晨報
大行晨報 - 歐羅延續反覆走勢｜大行晨報
　　美元上周早段持穩，至周三晚美聯儲議息會後開始回落，周四歐洲央行與英倫央行關於6月加息的暗示，為歐羅和英鎊提供上漲動能。此外，日圓在干預後的強力反彈在權重上對美匯指數構成了進一步打擊，美匯指數周五一度觸及兩周低位。 　　歐羅兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數於中位區間徘徊，示意着歐羅短線仍傾向處於反覆。當前1.18水準仍是重要阻力參考，上周的反撲就是未能攻破此關口，下一級料為1.1930及
2026-05-05 02:00 HKT
大行晨報