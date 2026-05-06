大行晨報 - 澳央行再加息 澳元震盪取決通脹走勢｜大行晨報

澳洲央行於5月5日貨幣政策會議上決議加息0.25厘，將基準現金利率從4.1厘上調至4.35厘，連續第三次啟動加息循環，成為2026年全球主要央行中首個重啟緊縮政策的經濟體。



澳央行在政策聲明中明確指出，澳洲通脹率仍顯著高於2至3%的目標區間，當前通脹預估達4.7%，且服務業價格與住房成本再度走強，通脹壓力回升倒逼政策轉向。央行警告，通脹率高於目標水平的時間可能比原先預期更長，短期通脹預期指標已經上升。此次加息終結了為期僅6個月的寬鬆周期，標誌着澳洲貨幣政策正式重返緊縮軌道。根據澳央行期貨市場數據，會議前市場對今日加息的預期概率高達74%。



加息消息公布後，澳元兌美元走勢呈現複雜特徵。儘管理論上加息應支撐貨幣升值，澳元兌美元此前連續三日上漲至0.7190附近，但消息公布後澳元反而承壓走貶，反映市場預期央行政策在今年6月可能會暫停進一步加息。



澳洲經濟展現相當韌性，勞動力市場維持緊繃，失業率維持在4.3%的低位，支持消費者支出但同時推升工資通膨壓力。然而，澳洲經濟對利率變動高度敏感，因浮動利率按揭普及率高，加息將直接衝擊房地產市場與家庭消費。



未來投資者應密切關注即將到來的消費者物價指數報告及澳央行議息會議紀錄。若通脹繼續居高不下，澳央行可能維持鷹派立場；反之，若通脹顯著回落，政策緊縮周期或將見頂。澳元走勢將主要取決於通脹數據走勢、央行政策表態，以及全球風險情緒變化。



光大證券國際產品開發及零售研究部

