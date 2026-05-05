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張日強 - 大額逾億豪宅連環錄成交 | 樓聲隨筆

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張日強
4小時前
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產經 專欄
內容

　　整體樓市氣氛持續好轉，發展商明顯加快推盤步伐，市場上除了新盤排隊推售之外，大額逾億豪宅盤更密密錄得成交。

　　日前先後有多個豪宅盤獲富豪客追捧，受近期樓市氣氛高漲刺激，加上連月來新盤推售頻頻開出紅盤，以及首季樓價升幅達4.4%帶動下，豪宅市場成交量更連番起動，反映大額豪宅仍然有價有市，發展商亦繼續採取招標形式，以測試市場的承接力。

　　近日樓市表現理想，尤其多項利好消息帶動下，包括持續低息環境，以及樓價指數連升10個月，今年首季樓價更錄得4.4%升幅，已經超越去年全年升幅，而且升勢仍然持續穩步上升，相信新盤將開售仍會開出紅盤，一眾新盤連環排隊出擊，樓市亦被推上高漲氣氛。

　　從各大新盤入票數字來看，5個新盤已經鎖定不同的客源，而新盤低開的確引領大批用家及投資者湧出來，預期各大新盤於本周內同期開售將有機會取得不俗成績，甚至部分新盤將有機會開出紅盤熱銷。

　　事實上，整體樓市氣氛持續向好，尤其多項利好消息效應下，發展商亦順延上月旺勢，紛紛推盤應市。由於新盤連番取得不俗成績，同時亦帶動大額豪宅成交，其中逾億元的豪宅亦連環錄獲富豪客承接，反映大額豪宅仍然有價有市，預期發展商仍會採取招標形式測試市場的承接力。

張日強

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2026-05-04 02:00 HKT
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