大行晨報 - 歐羅延續反覆走勢｜大行晨報

美元上周早段持穩，至周三晚美聯儲議息會後開始回落，周四歐洲央行與英倫央行關於6月加息的暗示，為歐羅和英鎊提供上漲動能。此外，日圓在干預後的強力反彈在權重上對美匯指數構成了進一步打擊，美匯指數周五一度觸及兩周低位。



歐羅兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數於中位區間徘徊，示意着歐羅短線仍傾向處於反覆。當前1.18水準仍是重要阻力參考，上周的反撲就是未能攻破此關口，下一級料為1.1930及1.20關口。支持位回看25天平均線1.1670及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口。



美元兌日圓在周四早盤觸及160.7的多年高點後，遭遇疑似日本當局的強力入市干預，最低跌近155.50。日本央行資料顯示，當局可能動用了約5.48萬億日圓進行外匯操作。財務官三村淳明確表示投機性波動過於劇烈，這被視為官方對當前匯率水準的不認可。此外，隨着日本「黃金周」臨近，市場擔憂在流動性稀缺的時段，當局或會發起第二次突襲，這可能會使得美元兌日圓本周初的回升空間受限。



技術走勢而言，美元兌日圓本周打破了一個多以區間橫盤走勢，先向上突破頂部位置160關口，更突破3月高位，但其後並沒有延伸向上推進，反倒是大幅下行並跌破此前的區間底部，急挫至155.60水準。技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，其後支撐可參考200天平均線154.1及250天平均線152.3水平。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反覆，並有機會下周再次返回近月的波動區間內，較近阻力料為157.50及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

