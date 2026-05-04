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伍一山 - 恒指25000關口或再受考驗 | 有錢圖

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伍一山
14小時前
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產經 專欄
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港股上周四復現跌勢，恒指低開103點至26008點，隨即反彈至全日高位26072點，跌39點，中段急插至25735點，下挫376點，午前略作反彈，午後初段見全日低位25734點，大跌377點，收市反彈至25776點，跌335點，全日成交金額增至2916億元。整個4月份恒指累升988點，連跌兩個月後反彈。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25609點，高位26132點，一周累跌201點。周線技術指標略為轉弱，MACD牛熊，熊差連續4周收窄；慢隨機指數維持買入訊號，但%K與%D差距收窄；9RSI跌破中軸報47.97，保歷加通道橫行，意味大市維持橫行悶局。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部後調整，3月一度跌破橫行區，其後以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，4月上旬以上升裂口升破下降通道，但明顯受制於20周線（26080）。恒指於上述的上升裂口（25254至25668）暫獲支持，後市若能升破20周線站穩26300點之上，有望再試27500點水平，反之若全數回補裂口，則可能要再次考驗25000點支持。

三花智控突破橫行區間

　　國企指數上周五以大陰燭下挫123點報8681點，一周累跌93點，整個4月份則回升307點。周線技術指標偏軟，MACD雙熊，9周RSI跌至44.12。國指跌破橫行區底部8700點水平，下一支持是8500點關口。

　　三花智控（2050）上周四升4.14%，收報33.2元，中金最新研報指出，公司的熱管理基本盤穩健，機械人、液冷多元化路徑亮眼。中金看好公司多條增長曲線共同發力，推動收入穩健增長，故維持其「買入」評級。走勢上，其股價去年10月大升至46.48元後展開調整，今年3月開始橫行築底，上周五以大陽燭突破橫行區間，MACD重現雙牛利好，現價買入，目標價40元，跌破31元止蝕。

伍一山

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2026-04-27 02:00 HKT
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