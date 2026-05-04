大行晨報 - 利率前景支撐鎊匯｜大行晨報

美元上周早段持穩，至上周三美國聯儲局議息會後美元顯著回挫，此次決策投票結果為8比4，是1992年以來分歧最大的決議。政策聲明指出對通脹上升的擔憂加劇，遭到3位決策者反對，他們認為美聯儲不應再傳遞出傾向於降息的訊號。此外，美國總統特朗普提名的美聯儲主席人選沃什已跨過關鍵程式性障礙，為他在未來幾周接替鮑威爾鋪平了道路。市場人士正在重新評估未來利率路徑。在上周三晚美聯儲議息會議後，歐洲央行與英倫央行關於6月加息的暗示，為歐羅和英鎊提供上漲動能。此外，日圓在干預後的強力反彈在權重上對美元指數構成了進一步打擊。隨着日本財務省高官三村淳公開對投機頭寸發出警告，市場參與者開始重新審視利差交易的風險回報比。儘管美元在上周五有所回升，但在緊縮預期支撐下，英鎊及歐羅走勢仍保持穩健。



英倫銀行在上周四維持利率不變，但政策聲明中透露出的鷹派底色；由於能源進口成本攀升引發通脹回潮壓力，央行暗示可能在6月採取行動，加息預期的提前，這推動英鎊兌美元其後顯著走高，延至周五更一度衝上1.36關口上方。技術走勢而言，英鎊兌美元在近兩周時間處於高位區間整固，向上明顯受制於1.36關口，本周一再次衝擊亦未可破位，隨後則見緩步下行，雖然周五再為衝擊，但尾盤仍是回落至1.36下方，故需留意倘若英鎊兌美元進一步跌破近期底部1.3450，則見英鎊有機會迎來一波調整；而從圖表見RSI及隨機指數復再走低，也示意着英鎊的下行壓力。預計下方延伸支持位預料在25天平均線1.3430及1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.36及1.3660，其後阻力預估在1.3720及1.38水平，進一步看至1.3870。



美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.78及0.7740，下一級看至0.7670及；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位繼續留意0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130，下一級料為0.82水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇