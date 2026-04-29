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彭偉新 - 瀾起科技短期有勢再上 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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彭偉新
4小時前
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產經 專欄
內容

　　瀾起科技（6809）為全球領先的記憶體介面晶片供應商，2024年市佔率達36.8%，產品涵蓋DDR2至DDR5 RCD，並拓展至MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC，應用於AI伺服器。受AI基建升級帶動，DDR5與MRDIMM滲透率提升，Frost & Sullivan預測相關市場於2025至2030年間錄得雙位數增長。公司2025年收入54.56億元人民幣，淨利22.36億元人民幣，2026年Q1延續升勢。集團具備SerDes IP及JEDEC優勢，現金流強勁。

　　瀾起科技股價由今年2月20日高位229.8元跌至3月31日低位152.7元後見底回升，並反覆升穿阻力位229.8元後，持續上升至昨日最高曾見275元，只要其股價能守穩230元以上水平，以之前跌浪總跌幅的2倍作為反彈目標，股價短期可上望320元。

　　本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師
彭偉新

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