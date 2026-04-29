張日強 - 中東戰事無影響 港樓價硬升 | 樓聲隨筆

中東戰事未有停火跡象，本港樓市暫未受影響，新盤及二手樓市場仍然表現理想，日前推售的新盤頻頻報捷並開出紅盤，發展商隨即加快推盤步伐，由於開價吸引，引領到各路客源湧出來，部分向隅客更回流二手樓市場覓盤，以致激活各大屋苑的成交量。差餉物業估價署最新公布數據顯示，上月樓價指數按月升1.39%，屬連升10個月的訊號，同時為2023年11月後的逾2年高位。

本港住宅樓價持續向上，差餉物業估價署數據顯示，3月全港私人住宅樓價指數升至312.8，按月升1.39%，連升10個月，為2023年11月後的逾2年高位，今年首季樓價已上升4.4%，超過去年全年樓價升幅。

按月升1.39% 樓價連升10個月

各類型單位看樓價同樣全面報升，面積431方呎或以下單位按月上升約1.44%；面積431至752方呎單位則按月升1.42%；面積753至1076方呎單位按月升1.16%；面積1076至1721方呎單位按月升約0.9%；面積1722方呎或以上單位按月則升約0.96%。



事實上，樓價指數持續升溫，除了獲本地用家入市外，內地客或新香港人亦是主要的支持者。



首季樓價漲4.4%超去年升幅



此外，隨着內地生及專才持續湧港的勢頭不變下，租金指數亦錄得持續升幅的實況，上月私人住宅租金指數最新報202.2點，較2月的201點，微升0.6%，連升5個月，再創有紀錄以來新高，按年則升4.71%。



張日強