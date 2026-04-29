大行晨報 - 日央行議息不變 圓匯回穩｜大行晨報

美國總統特朗普及其國家安全團隊已就伊朗提出一項協議進行討論，該提議包括確保霍爾木茲海峽航運暢通，同時暫緩涉及核專案的爭議議題。然而，美國方面對此持明顯審慎態度，尤其對伊朗是否具備執行承諾的意願表示懷疑。特朗普方面強調，任何協議的前提是伊朗必須停止核濃縮活動，並承諾不發展核武器，這一核心分歧意味短期內談判仍面臨較大不確定性。另外，本周是超級央行周，其中最受關注是周三晚美聯儲的政策會議，這很可能是鮑威爾作為美聯儲主席最後一次主持的會議。雖然市場普遍預期這次會議不會調整利率，但市場人士等待會議聲明和鮑威爾新聞發布會上的措辭變化。



日本央行周二維持利率於0.75%不變，符合預期，議息結果是以6比3大比數通過。央行表示，受累高油價影響，將今財年經濟增長預測由1%降至0.5%，剔除新鮮食品後通脹預測則大幅由1.9%上調至2.8%。而下財年經濟增長預測則由0.8%降至0.7%，通脹預測由2%提高至2.3%。央行表示，目前有必要特別關注中東局勢的未來走向對金融及外匯市場，以及對日本經濟活動與物價的影響。考慮到核心通脹接近2%，以及企業潛在加薪以及提高價格等因素，有必要防止通脹大幅向上偏離目標的情況發生，以免隨後對經濟產生負面影響。



日本公布議息決議後，日圓小幅走穩。技術走勢而言，美元兌日圓在近月維持於高位區間上落，下方大致在157.50獲支撐，上方則受制於160水準附近。預料美元兌日圓仍傾向延續區間爭持，直至出現區間突破。較近支持先看158.60及158.20水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.60，之後將看至161.50及162.80水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

