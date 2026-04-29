大行晨報 - 紐油短線宜先觀察｜大行晨報

美國聯儲局3月議息會議時曾以11比1的投票結果宣布，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，當時公布的季度利率點陣圖顯示，委員們普遍預計今年將會減息一次，幅度為0.25厘，但並未預測何時減息；明年亦預計將減息一次。今周除了多間央行議息之外，投資者亦關注美國將公布的經濟及通脹等多項數據。市場普遍預計，美國第一季年化國內生產總值將較前值上升1.4%。另外，今年2月爆發美伊衝突以來，國際油價飆升，市場預計將於今周公布的個人消費支出物價指數按年升幅將由前值2.8%，大幅上升至3.5%，期內核心PCE亦較前值有所升溫。



展望本周，市場焦點在多間央行議息會議，及地緣政治局勢的發展。中東相關消息仍然牽動市場情緒，投資者亦需密切留意油價及避險資產的走勢變化。現時美伊談判去向仍未明朗。伊朗目前已提出停戰三大協議，再等美伊雙方尋求討論空間。紐約期油本輪重返每桶95美元水平，主要受美伊戰事第二輪談判擱置的影響，因此油價現階段仍受消息面主導，走勢波動，油價有機會在每桶100美元現阻力後回調。



光大證券國際產品開發及零售研究部