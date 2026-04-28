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張日強 - 新盤頻熱銷乘勢限量「添食」 | 樓聲隨筆

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張日強
8小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現理想，發展商推盤往往採取貼市或低價策略谷銷，由於開價吸引，一般都可引領各路客源出來覓盤，尤其新盤提供不同的付款方式，對用家及投資者都有一定的實際幫助，上周開售的兩個新盤率先報捷，發展商隨即加推「添食」。此外，新盤頻頻熱銷亦帶動二手樓市的睇樓及成交量，尤其不少新盤向隅客更回流二手樓市場，以致成交量升溫。

　　樓市氣氛持續向好，新盤近日開售連番報捷開出紅盤，發展商亦趁勢加快推盤步伐，或限量加推應市，部分新盤或貨尾的開價明顯極具吸引力，剛過去的周六日，新盤及貨尾等合共沽逾400伙，成績可算相當理想。此外，本月以來總數更累沽逾2000伙，是近月以來表現較理想的成交量，發展商亦隨即加快推盤步伐，以及乘勢限量加推應市等，吸引到市場各路客源湧出來，當中用家及投資者更專注新盤或貨尾盤，預料整體貨尾量將逐步減少。

　　事實上，發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，多個新盤均以貼市或低市價推出，更引領到各路客源湧出來，與此同時，發展商亦趁勢推出貨尾盤限量測試，以便部署下一輪新盤推售策略，剛過去的周六日銷情相對理想，而連同本月以來更累沽逾2000伙之佳績，成績可說相當理想，預期下月新盤將激戰連連。

張日強

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2026-04-27 02:00 HKT
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