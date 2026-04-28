大行晨報 - 加元反覆走穩 關注周三美加議息｜大行晨報

本周將會迎來超級央行周，日本央行、加拿大央行、美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行將會公布議息決議，預計他們均會在這次會議維持利率不變，但會後聲明及相關的利率前景線索料將受到密切關注；歐洲央行和英倫銀行因能源衝擊導致的通脹而存在加息壓力，日本央行也在權衡退出負利率的時機。政策分化可能使美元在今年降息預期下走弱。數據方面，美國周三將公布3月耐用品定單，周四公布美國第一季GDP數據及3月PCE報告，周五將迎來美國4月製造業PMI。



英鎊兌美元本月早段於1.3150上方穩呈喘穩，自上周起則告節節上升，鑑於圖表見RSI及隨機指數已呈回落，估計英鎊兌美元此輪漲勢或會受限，並續為受制於1.36水準下方。下方支持位預料在1.3450及1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.36及1.3720，其後阻力預估在1.38以至1.3870水平。



圍繞霍爾木茲海峽的緊張局勢持續發酵，美國加強對伊朗海上運輸的限制，同時伊朗方面對航運安全發出警告，令市場擔憂衝突可能進一步升級。受此影響，避險情緒升溫，美元獲得支撐，推動美元兌加元續作反彈。然而，加元走勢亦與原油價格高度相關。在能源供應受擾的背景下，原油價格維持走高，為加元提供一定支撐。此外，上周初公布加拿大4月通脹率升至2.4%，能源價格上漲成為主要推動因素，數據強化了市場對加拿大央行可能採取更鷹派立場的預期。



至於美元兌加元走勢，從技術圖表見，RSI及隨機指數已重新回升，50天平均線1.3735將為當前重要阻力，若然可跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的回升態勢。其後阻力位會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40，進一步阻力估計為1.4140水準。較近支持先留意1.3630及1.3570，關鍵支撐指向1.35及1.3380。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

