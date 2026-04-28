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大行晨報 - 英鎊短線料區間上落｜大行晨報

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8小時前
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產經 專欄
內容

　　今個星期環球市場將迎來超級議息周，有5間央行將先後公佈議息結果。不過，在聯儲局舉行議息會議之前，最新公布的數據顯示，美國零售銷售創一年來最大增幅，美國3月零售銷售按月增加1.7%，市場預期為上升1.4%。表明儘管油價大漲，但居民消費支出仍具韌性。此外，隨着房源供應增加，3月二手房簽約量連續第二個月上升，數據較大可能支撐聯儲局今周利率會議繼續按兵不動。

　　另外，英倫銀行亦將於今周四公布議息結果。英倫銀行3月議息會議時，將利率維持在3.75厘不變，符合市場預期。不過，該次議息會議聲明刪除「減息」等詞語，並稱所有成員準備好採取行動來遏制通脹，該行預計英國第二季通脹為3%，第三季有可能上升至3.5%。而最新公布的數據顯示，英國通脹有抬頭趨勢，3月通脹按年上升3.3%，高於2月時的3%，期內核心通脹為3.1%。通脹速度加快，主要是受汽油燃料價格上漲所帶動，汽油燃料價格上漲了8.7%，這升幅也是自2022年以來的最大單月升幅，而服務業通脹亦意外從4.3%上升至4.5%。

當地失業率回落

　　除此之外，英國國家統計局公布，英國最新失業率有所下降，截至2月的英國ILO

3個月失業率降至4.9%，低過市場預期的5.2%。扣除獎金的平均工資增長按年上升至3.6%，高於預期的3.5%，該指標也被用作衡量工資增長的關鍵指標。就業數據造好，加上通脹數據回暖，英倫銀行本周議息會議大機會維持利率不變。英鎊兌美元於1.36至1.37水平見明顯阻力，短線料在1.34至1.36水平徘徊。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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大行晨報 - 加元反覆走穩 關注周三美加議息｜大行晨報
　　本周將會迎來超級央行周，日本央行、加拿大央行、美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行將會公布議息決議，預計他們均會在這次會議維持利率不變，但會後聲明及相關的利率前景線索料將受到密切關注；歐洲央行和英倫銀行因能源衝擊導致的通脹而存在加息壓力，日本央行也在權衡退出負利率的時機。政策分化可能使美元在今年降息預期下走弱。數據方面，美國周三將公布3月耐用品定單，周四公布美國第一季GDP數據及3月PCE報告，周五
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