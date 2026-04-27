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伍一山 - 恒指力守上升裂口支持 | 有錢圖

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伍一山
1小時前
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產經 專欄
內容

港股上周五先挫後揚，恒指低開182點至25733點，早段跌至全日低位25639點，下挫276點，其後收復大部分失地，中午收市僅跌53點，午後攀至全日高位26004點，倒升89點，收市回順至25978點，升62點，低開高收呈陽燭，全日成交金額減至2367億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25639點，高位26529點，一周累跌182點，重回20周線（26090）之下。周線技術指標略為偏好，MACD牛熊，熊差連續3周收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9RSI守住中軸報51.27。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部後調整，上月一度跌破橫行區，其後以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，本月上旬以上升裂口升破下降通道，走勢明顯改善，上周之跌暫時視作短線調整。恒指是日跌至上述的上升裂口（25254至25668）後急彈，反映此關支持力不俗。恒指後市若能升破並站穩26300點之上，有望再試27500點水平。

　　國企指數上周五回升42點報8775點，低開高收呈大陽燭。一周累升189點，周線陰燭燭出現陀螺。周線技術指標持續改善，MACD雙熊，熊差收窄，9周RSI回至中軸之下報48.16。國指守住前橫行區底部8700點水平，後市若能升破50周線，下一目標是9300點水平。

東岳大陽燭升破旗形

　　東岳集團（189）上周五大升8%，收報12.3元，公司去年純利大增102%至16.42億元人民幣，其中製冷劑業務盈利激增183.7%。由於二氯甲烷、三氯甲烷等原材料大幅漲價，預期製冷劑價格會延續增長趨勢。走勢上，股價3月初大升至14.69元超買，翌日以「穿頭破腳」大陰燭見頂，3月下旬跌至10.49元超賣，陰陽燭以錘頭見底，本月上旬升至12.35元後以旗形整固，上周五以大陽燭升破旗形，MACD牛差擴大利好，現價買入，目標價14.4元，跌破11.6元止蝕。

伍一山

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