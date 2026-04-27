關志康 - 「你識人」，不如「人識你」 | 神耆商機

一位向來活躍的老闆嘆了口氣：「或許真的是年紀大了，近來越來越提不起勁出席各式各樣的活動。最怕朋友介紹新朋友，彷彿自己患上了社交恐懼症。以前我常常教同事：『識人好過識字。』但現在才明白——你認識別人，別人卻未必記得你，到頭來其實意義有限。」



另一位大老闆笑着附和：「我也認識李嘉誠，但李嘉誠卻不認識我。在活動中收了一大疊名片，加了一堆聯絡方式，亦與名人高官合照打卡，分享到社交媒體自娛，對方轉身早已忘記你的存在。那些名片，連自己回家後都未必會再翻看，更遑論那些身居高位者？」



一位退休銀行家緩緩道來：「這個世界其實很現實。關鍵不在於你認識多少人，而在於，在別人眼中，你是否具備價值。你認識多少人或許作用有限，但若別人主動認識你，才有可能產生實質連結。年紀漸長，才體會到，過去花費太多時間於無效的社交。與其如此，不如專注提升自我，讓自己成為值得被記住的人。」



商會會長補充：「我女兒對參加商會活動興趣不大。其實年輕一代看得很清楚——他們並非不懂社交，只是明白單靠『認識人』來拓展機遇既緩慢又被動。相反，他們更傾向於運用新媒體建立個人品牌，讓更多人主動認識自己。」



一位低調的長者輕聲說道：「見高拜、見低踩，最無謂。條件比你差的人，不會因為你而來依賴你；比你更成功的人，也未必會因你的刻意討好而給予機會。真正會幫助你的，往往是那些真正欣賞你、認同你的人，而非你努力攀附的對象。」



最後，一位老廠家回首總結：「做了這麼多年生意，我越來越明白一件事：人老了，並非抗拒社交，而是看清了社交的本質。當你未站穩陣腳，再大的人脈只如過眼雲煙；當你真正具備價值時，別人才會記得你，也才願意接近你。」



健康教育基金會主席

關志康

