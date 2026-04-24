伍禮賢 - 紫金國際季績符預期 | 開工前落盤

紫金黃金國際（2259）首季業績表現符合市場預期，期內收入20.57億美元，按年增加137.8%；錄得純利8.07億美元，按年升385.5%，佔市場全年預測約22%。其中公司提到正推進加拿大礦商Allied Gold Corporation 收購，預料將於今年上半年完成，並於下半年開始貢獻產量，屆時年產量有望提升至64噸。



鑑於地緣政治風險升溫，催生市場避險需求，同時減少對美元依賴，資金尋找安全避風港，誘使各國央行及投資者持續增持黃金，是支撐金價佇立高位的長期因素。我們預料2026年年底金價將挑戰5600美元/盎司，利好公司往後的盈利表現。



其母公司紫金礦業（2899）已經承諾2026至2028年的現金派息比例不低於可分配利潤的35%。我們預期公司會延續此派息政策，為股東提供現金流回報。



投資者可候低在160元吸納，目標價175元，跌穿145元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢