郭家耀 - 人瑞人才業務前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

人瑞人才（6919）2025年度收入55.61億元人民幣，上升22.8%，成功扭虧為盈，錄得盈利8755萬元人民幣，派末期息每股0.1港元。人瑞人才通過積極的戰略轉型與業務創新，從傳統的人力資源服務商，成功蛻變為以數字化和全球化為核心驅動力的創新型服務商。高毛利的數字化業務佔比提升以及經營效率的優化，帶動公司毛利增長12.4%至4.09億元人民幣。集團的經營現金流亦實現逆轉，由以往的淨流出轉為淨流入。



隨着各行各業加速數字化轉型，企業對IT技術人才、AI研發及雲端運算等專業崗位的靈活用工需求激增，人瑞人才憑藉精準的技術人才配對能力與領先的數字化管理系統，實現業務規模與利潤率的同步拉升。



集團已加速向發達國家市場挺進，進一步提升海外業務的單價與毛利水平，業務前景樂觀。入巿價3.8元，目標價4.8元，止蝕價3.5元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀