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聞風至 - 兗礦能源有勢向上 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
5小時前
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產經 專欄
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納指再破頂，港股卻未見跟隨造好，連跌兩日。恒生指數低開65點報26098點，早段跌幅曾收窄至48點報26115點。惟迅即再度向下，最低曾見25840點，挫323點。收報25915點，跌248點，失守兩萬六關。全日成交金額增至2553.8億元。

　　兗礦能源（1171）昨日抽升逾5%，有勢重新起步，目前已見突破15元的橫行阻力，昨日收報15.24元，是3月30日連跌三大棍以來的收市新高，預料在「能源危機2.0」困擾大市的陰霾下，兗礦能源向上突破概率正在提升。

　　先從宏觀層面來看，美伊衝突令霍爾木茲海峽反覆受威脅，國際油價在地緣風險下維持高位，布蘭特期油多次逼近每桶100美元。外媒普遍以「供應鏈修復需時」形容當地油氣設施的恢復進度，意謂即使航道短暫重啟，全球能源市場仍面對中期缺口。

　　另有分析指出，亞洲電力需求強勁，加上極端天氣推高備用容量需求，使煤炭在能源替代中重新獲得戰略地位。

中長期煤價或居高難下

　　國際能源總署近日發表的報告指出，雖然電動車的持續普及將全球石油需求成長率拉低至0.7%，但煤炭的使用情況出現分化，中國因轉型綠色能源減少煤炭使用，而美國則因天然氣價格高企引發「氣轉煤」發電，導致煤炭需求增加。

　　在上述基礎下，市場對煤炭價格的中期展望亦越見清晰，形成三大受惠主因：第一是政策推動，由於內地以能源供應保障為優先考慮，煤炭在可見將來仍是保供主力；第二是需求增長，在數據中心需求爆發後，世界多地出現電力缺口，燃煤發電成為最快的解決辦法；第三是替代效應，油氣價格高企後，煤炭開始出現成本優勢，以及前面提到的操作彈性優點。這三股力量疊加，使煤價在中長期「居高難下」的概率提升。

　　兗礦能源最新作價相當於2025年市盈率約16倍、股息率3.6厘，值得一提是，據MacroMicro數據，中國焦煤期貨自4月10日約1056元人民幣水平，至昨日反彈至1257.5元人民幣，不足一個月急升19%，有勢突破3月23日高位1289.5元人民幣，而兗礦能源作為煤炭龍頭，其盈利敏感度自然更高，首棍開彈值得高度關注。

聞風至

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