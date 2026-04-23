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朱紅 - 阿里回落至10天線 留意「26927」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
12小時前
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產經 專欄
內容

　　據報阿里巴巴（9988）發布生態級AI助手數字人形象千問小酒窩，能透過簡單對話理解用戶需求並完成從下單、支付到履約完整流程，包括訂餐、買票、叫車、規劃行程等。阿里股價偏軟，回落至10天線約131元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「26927」，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28131」，行使價99.95元，明年1月到期，實際槓桿4倍。

　　寧德時代（3750）據報發布第三代神行超充電池，充電速度再創行業紀錄，另外有傳中石化計劃減持目前持有寧德約850股H股，市值約60億元。寧德股價高位回吐，下跌至699元水平徘徊。如看好寧德，可留意寧德認購證「28063」，行使價788.5元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，明年12月到期，實際槓桿2倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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