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郭家耀 - 賽晶科技目標1.8元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
12小時前
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產經 專欄
內容

　　賽晶科技（580）為技術領先的電力電子器件供應商和系統集成商，去年度收入22.55億元人民幣，增加40%；其中常規直流及柔性輸電業務實現銷售收入8.72億元人民幣，增長35%；新能源發電及儲能銷售收入5.77億元人民幣，大增111%；前沿產業銷售收入1.14億元人民幣，增長72%。毛利5.68億元人民幣，上升9.1%。盈利1.38億元人民幣，增長34.5%。特高壓直流輸電的「國產替代」受惠者，特高壓與柔性直流輸電工程，賽晶是核心設備的主要供應商。IGBT功率半導體技術取得突破，從早期的瑞士ABB

半導體中國最大分銷商，成功轉型為具備自主研發能力的IGBT及碳化硅晶片及模組製造商。隨着AI數據中心功耗激增，賽晶將技術延伸至數據中心供電。受惠行業的高確定性增長，加上公司技術持續突破，業務前景理想，後市展望樂觀。目標價1.8元；入巿價1.58元；止蝕價1.42元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

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