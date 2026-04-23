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大行晨報 - 歐羅或可先行獲利｜大行晨報

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12小時前
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產經 專欄
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　　中東局勢重現膠着。據彭博報道，因伊朗拒絕派代表前往巴基斯坦，美伊本周會談可能難以成行。美國總統特朗普宣布，將無限期延長停火直到與德黑蘭的談判結束，不過將繼續維持霍爾木茲海峽的封鎖。紐約期油周二盤中曾衝高至每桶92美元，期後稍有回落，並於每桶88美元水平爭持。受此影響，美匯指數周二盤中亦升至98.5水平上方，但未能突破50天及250天線，執筆之時正於98.3水平上落。

　　下個星期除了美國聯儲局之外，歐洲央行亦要舉行議息會議。歐洲央行3月議息會議時，宣布將三大利率維持不變，結果符合市場預期，連續6次會議按兵不動。雖然當時市場揣測，美伊戰爭導致通脹飆升，則增加歐洲央行在4月的加息的機會。最新公佈的經濟數據顯示，歐羅區3月通脹終值按年升2.6%，略高於市場預期，期內核心通脹按年漲幅為2.2%，符合市場預期，與初值一致。儘管通脹輕微回暖，但仍在央行2%至3%的目標範圍內，市場普遍預計歐洲央行下周將繼續按兵不動，不過需要留意的是，交易員已大幅提升對歐央行6月議息會議加息的預期，彭博利率期貨顯示，市場預計歐央行6月加息0.25厘的幾率已超出七成。

　　筆者於今年4月初在本專欄提醒投資者，歐羅逼近年內低位，並建議投資者留意在約1.135至1.14水平逢低吸納歐羅，雖然歐羅期後沒有再次下試這個位置，但在亦曾低見1.15水平附近，並出現明顯反彈，高位在4月中見1.184水平，走勢符合我們預期，現時回落至1.175水平整固。若果早前已逢低買入歐羅的投資者，現時可先行獲利，待歐羅整固之後再捕捉下次買入機會。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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