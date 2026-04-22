朱紅 - 阿里50天線徘徊 部署「26927」 | 窩輪熱炒特區

據報阿里巴巴（9988）發布Qwen3.6-Max預覽版，是千問系列性能最強大模型，在智能體編程、世界知識和指令遵循方面均有提升。阿里股價靠穩，連日於50天線約136元附近徘徊。如看好阿里可留意認購證「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿4倍，明年1月到期。



據報道寧德時代周二晚舉辦2026年超級科技日發布會，據悉是公司成立以來技術密度最高的一場發布會，將發布鈉電、凝聚態、快充等一系列新技術與產品。寧德時代（3750）股價造好，曾一度升至745元再創新高。如看好寧德可留意認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德可留意認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



美伊兩國為期兩周停火協議即將於周三屆滿，市場關注中東局勢發展，外圍股市個別發展。恒指表現反覆，曾升至26529點，創個多月新高。如看好恒指可留意牛證「58367」，收回價25895點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意牛證「57631」，收回價25770點，實際槓桿34倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「65611」，收回價27105點，實際槓桿33倍，28年4月到期。



據報小米（1810）旗下「龍蝦」產品Xiaomi miclaw首次登陸個人電腦、Mac及有屏音箱等終端裝置，進一步構建「人車家全生態」戰略，旨在打通旗下各類硬件產品智能協同能力。小米股價變動不大，續於20天線約32.3元水平整固。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅