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聞風至 - 中國重汽雙線發力續睇升 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
內容

中國重汽（3808）今年以來累計爬升逾5成，能夠無視美伊衝突引發的市場波動，主要由於公司成功交出一份好業績，令市場對該股前景從悲觀轉為樂觀，並重新審視其進軍海外的潛力，在雙線發力下，股價自然越走越強。

　　重汽今年升勢並非純資金炒作，更多是基本面推動，先是內地以舊換新政策加速落地，國五車型替換潮啟動，帶動重卡更新需求提前釋放；同時，外媒過去半年多次提到中國重卡在東南亞、中東及非洲市場的滲透率持續提升，部分地區甚至出現「中國品牌取代歐系車」的現象。這些訊號令市場意識到，中國重汽的增長來源已不再局限於內需，而是正式走向多元化、國際化的重型汽車品牌。

銷量增長有憧憬

　　在2025年全年，重汽收入按年升15.2%，至1095.41億元（人民幣，下同），主要是重卡及輕卡銷量增長均超過20%；錄得純利70.19億元，增長19.8%，每股盈利2.57元，全年派息1.46元（約1.679港元），相當於現價之股息率為3.9厘，有增長更有息派，可謂升息俱備。

　　更重要是，這種增長具備可延續性的憧憬，集團去年底召開的2026年合作夥伴大會，會上明確以「核心技術自主化」為核心，錨定多動力源技術線路並行、核心部件自研、智慧系統突破及產業生態共建四大路徑。

　　集團在純電領域、氫能源領域、增程領域均展示出具競爭力的技術研發能力，以至出口市場取得不錯成績。

　　近日，高盛將重汽評級從「沽售」上調至「買入」，目標價從21港元大幅上調1.4倍至51港元。報告指，中國重汽在出口市場持續擴大市佔率，2025年已佔中國重卡出口量的45%。管理層對達成2026年業績目標有信心，預計收入按年增長15%，該行因而上調2026至2027年每股盈測介乎28%至33%，以反映出口業務強勁。

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