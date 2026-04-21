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温傑 - 亞洲半導體ETF宜適度配置 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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温傑
10小時前
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產經 專欄
內容

　　雖然霍爾木茲海峽再被封鎖，但港股反應有限，反映市場氣氛仍然理想，進取投資者可繼續留意科技股，以提升組合的中長期潛在回報。若關注市況的話，應會發覺近月資金傾向流入特定類型的科技股，即零售投資者稱為的「新科技股」，例如是半導體等相關股份。

　　半導體屬AI產業鏈上游，若想分散布局，可考慮「易方達（香港）Solactive亞洲半導體精選指數ETF」（3486）。此ETF從香港、日本、韓國交易所上市企業，以及於美股上市、總部位於台灣的產業龍頭中，精選30隻成分股，頭3大持股分別為海力士、ASMPT，以及台積電，可助投資者配置AI產業。筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

香港股票分析師
協會理事
温傑

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