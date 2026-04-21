朱紅 - 騰訊重上50天線 敲「27221」 | 窩輪熱炒特區

據中國音數協遊戲工委報告顯示，今年第一季度內地遊戲市場實際銷售收入971.72億元人民幣，按年增長逾13%。期內，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入63.31億美元，按年增長逾3成。騰訊（700）股價造好，升至50天線在523元水平整固。如看好騰訊可留意認購證「27221」，行使價664.38元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



據報小米集團（1810）旗下「Xiaomi miclaw」近日正式通過中國信通院手機端智能助手（Claw）權威評測，成為內地首批通過該項評審的手機端「龍蝦」智能體，小米指miclaw在各項測試中均表現優異。小米表現向好，重越20天線高見32.94元。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



市場關注中東局勢發展，外圍股市表現反覆。恒指表現向好，升約200點在26400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「57631」，收回價25770點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意牛證「56828」，收回價25695點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿36倍，28年4月到期；或可留意熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿32倍，28年4月到期。



港交所（388）股價靠穩，續於10天線之上約412元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證「28035」，行使價480.2元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿15倍，今年6月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅