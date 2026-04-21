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朱紅 - 騰訊重上50天線 敲「27221」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
10小時前
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產經 專欄
內容

　　據中國音數協遊戲工委報告顯示，今年第一季度內地遊戲市場實際銷售收入971.72億元人民幣，按年增長逾13%。期內，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入63.31億美元，按年增長逾3成。騰訊（700）股價造好，升至50天線在523元水平整固。如看好騰訊可留意認購證「27221」，行使價664.38元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　據報小米集團（1810）旗下「Xiaomi miclaw」近日正式通過中國信通院手機端智能助手（Claw）權威評測，成為內地首批通過該項評審的手機端「龍蝦」智能體，小米指miclaw在各項測試中均表現優異。小米表現向好，重越20天線高見32.94元。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　市場關注中東局勢發展，外圍股市表現反覆。恒指表現向好，升約200點在26400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「57631」，收回價25770點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意牛證「56828」，收回價25695點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿36倍，28年4月到期；或可留意熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿32倍，28年4月到期。

　　港交所（388）股價靠穩，續於10天線之上約412元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證「28035」，行使價480.2元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿15倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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