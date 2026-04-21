張日強 - 啟德半新盤持貨逾1年止賺近「4球」 | 樓聲隨筆
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整體樓市氣氛不俗，剛過去的周六日，新盤及貨尾盤銷情有回勇跡象，兩日合共沽近300伙，是近期銷情較理想的數字，新盤連番熱銷對半新盤及二手樓市場亦有一定刺激，去年或年多前入市新盤的買家，見購入的物業已升幅不少，故先後密密沽貨，日前就錄得一宗位於啟德半新盤的成交個案，原業主持貨約一年半沽貨止賺離場，帳面更罕見獲近「4球」厚利。
近期新樓盤銷情表現不俗，由於發展商推出的新盤開價貼市，部分更稍低於市價出擊，加上配合不同的付款方法，隨即引領到各路客源湧出來，除新盤及貨尾市場有不俗表現外，就連半新盤及二手樓市場亦受帶動，部分於去年或年多前購入的新盤，受惠樓價去年錄得穩定的升幅，新盤樓價隨即水漲船高，其中位處啟德半新盤更錄得罕有獲厚利成交，剛錄得的半新盤為天璽．天單位，面積約460方呎，屬2房間隔，用家以約1410萬元購入，每呎造價約3萬。原業主2024年11月以約1013萬購入，持貨約一年半轉手，帳面獲利約397萬，單位期內升值約39%。
事實上，發展商近期推出的新盤都採取貼市或低價出擊，在配合不同的付款方法下，的確可引領各路客源湧出來，早於去年或年多前入市的買家，眼見物業有一定的升幅，故紛紛提早止賺離場，預料短期內仍有半新盤密密沽貨的個案。
張日強
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