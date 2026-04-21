大行晨報 - 美元回穩 觀望美伊談判進程｜大行晨報

美伊緊張局勢加劇，抑制了衝突迅速解決的希望。投資者在等待中東局勢的發展，此前美國當局扣押一艘伊朗船隻，削弱本已脆弱的停火協議。而10天前達成的停火協議將於周二到期，據報美國和伊朗接近達成兩周延期協議，以爭取更多談判時間。不過，特朗普總統表示，他更希望在無需延期的情況下達成協議。特朗普認為戰爭「非常接近結束」，但仍決定向中東增派部隊，可能是為了加大對伊朗接受協議的壓力。然而，由於市場仍然憂慮新一輪談判會否再次失敗，這抑制市場風險偏好。



美元兌瑞郎3月底在1.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至本月見較明顯回落，同時亦帶動RSI及隨機指數掉頭回落，示意美元呈回調壓力。隨着短期上升趨向線及25天平均線亦剛在上周初跌破，這將更為明確美元的回跌走勢，之後看至100天平均線0.78及0.7740，下一級看至0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵！阻力位繼續留意0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130，下一級料為0.82水準。



周一公布數據顯示，德國3月生產者價格指數（PPI）環比上漲2.5%，為2022年8月以來的最高水平，確認了伊朗戰爭帶來的通脹上行風險。這些數據繼上周其他歐盟國家公布的強勁批發價格和較高消費者物價指數（CPI）之後，增加了歐洲央行未來幾個月加息的壓力。



歐羅兌美元周一承壓，從中線格局看，由於匯價已攻破一道下降趨向線，並已突破了雙底頸線位置1.1640，若繼續可持穩此區之上，可望歐羅以雙底形態上行。然而，在短線而言，當前1.18或正遇到較大障礙，圖表亦見RSI及隨機指數在高位區間橫盤多日後，至今稍呈回落，示意當前進一步上行動能或會有限。較近阻力將看至1.1820及1.1930，下一級料為1.20關口及1.2080。支持位回看1.1650及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫守住此區。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇