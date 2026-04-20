Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元兌加元短線維持下跌傾向｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
14小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元上周五曾一度回挫，投資者對美伊之間達成永久停火持樂觀態度，此前伊朗決定在以色列與黎巴嫩停火期間全面開放霍爾木茲海峽供商船通行。上周初因美伊首次會談未達成協議，美國總統特朗普宣布封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口，市場轉為風險厭惡，但其後特朗普周一晚間表示，美國已與「伊朗方面合適的人士」接觸，對方希望達成協議。周二，特朗普告訴福克斯新聞，美伊戰爭「非常接近結束」，並重申伊朗「非常渴望」達成協議。周四，特朗普宣布以色列和黎巴嫩達成10天停火協議。到周五，伊朗外交部長阿巴斯。阿拉格奇宣布，配合黎巴嫩停火，霍爾木茲海峽對所有商船通行完全開放，直至停火期結束，原油價格之後大幅回調，緩解了對全球通脹永久上升的擔憂，投資者亦重新評估美聯儲政策前景。

市場謹慎應對談判前景

　　根據CME FedWatch工具，市場目前認為今年無加息可能，且預計美聯儲到2026年底維持利率不變的概率約為52%。同時，風險資金回流市場，紐元兌美元亦隨之回穩。中東局勢短期內料仍將主導市場。據報美伊可能於本周初舉行新一輪談判，若停火延期或達成永久停火協議，風險資金或將持續；反之，若雙方談判無進展且特朗普拒絕延長停火，美元或許又再受避險需求所支撐。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數持上行，而匯價已初步擺脫近月來下跌趨勢，不過，短線也要觀望100天平均線0.5850水準能否得以企穩，即可望短期紐元兌美元仍有力續為上行。較大支撐預料在0.5780及0.57，其後則看0.5630及0.5580水準。較大阻力位料為0.60及0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。

　　美元兌加元自上月底以來多番探試1.3950/1.40關口，但在未有明確破位下，近日呈逐步回落，以至RSI及隨機指數均見自超買區域回落，5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，預示匯價短線有繼續下跌的傾向。較近支持先留意1.3650及1.3570，關鍵支撐指向1.35及1.3380。阻力位先會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40，其後阻力估計為1.4140水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
7小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C
社會
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
7小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
6小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
01:24
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
5小時前
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
影視圈
20小時前
更多文章
大行晨報 - 澳元短線或見回調｜大行晨報
　　中東局勢再有好消息傳來，美國和伊朗據悉考慮將下周二到期的停火協議延長兩周，以爭取更多時間推進和談。雖然消息暫未得到官方確認，但市場風險情緒逐漸降溫，美匯指數連續兩周回落，並且失守50天及250天線，執筆之時正於98水平爭持。受美元回落，多隻外幣迎來反彈，當中以澳元表現最為亮眼。筆者在3月17日於本欄提醒投資者，澳元不排除上試今年高位，而澳元近期走勢符合我們預期，執筆之時一度逼近0.72水平，本
2026-04-17 02:00 HKT
大行晨報