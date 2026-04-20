大行晨報 - 美元兌加元短線維持下跌傾向｜大行晨報

美元上周五曾一度回挫，投資者對美伊之間達成永久停火持樂觀態度，此前伊朗決定在以色列與黎巴嫩停火期間全面開放霍爾木茲海峽供商船通行。上周初因美伊首次會談未達成協議，美國總統特朗普宣布封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口，市場轉為風險厭惡，但其後特朗普周一晚間表示，美國已與「伊朗方面合適的人士」接觸，對方希望達成協議。周二，特朗普告訴福克斯新聞，美伊戰爭「非常接近結束」，並重申伊朗「非常渴望」達成協議。周四，特朗普宣布以色列和黎巴嫩達成10天停火協議。到周五，伊朗外交部長阿巴斯。阿拉格奇宣布，配合黎巴嫩停火，霍爾木茲海峽對所有商船通行完全開放，直至停火期結束，原油價格之後大幅回調，緩解了對全球通脹永久上升的擔憂，投資者亦重新評估美聯儲政策前景。



市場謹慎應對談判前景



根據CME FedWatch工具，市場目前認為今年無加息可能，且預計美聯儲到2026年底維持利率不變的概率約為52%。同時，風險資金回流市場，紐元兌美元亦隨之回穩。中東局勢短期內料仍將主導市場。據報美伊可能於本周初舉行新一輪談判，若停火延期或達成永久停火協議，風險資金或將持續；反之，若雙方談判無進展且特朗普拒絕延長停火，美元或許又再受避險需求所支撐。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數持上行，而匯價已初步擺脫近月來下跌趨勢，不過，短線也要觀望100天平均線0.5850水準能否得以企穩，即可望短期紐元兌美元仍有力續為上行。較大支撐預料在0.5780及0.57，其後則看0.5630及0.5580水準。較大阻力位料為0.60及0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。



美元兌加元自上月底以來多番探試1.3950/1.40關口，但在未有明確破位下，近日呈逐步回落，以至RSI及隨機指數均見自超買區域回落，5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，預示匯價短線有繼續下跌的傾向。較近支持先留意1.3650及1.3570，關鍵支撐指向1.35及1.3380。阻力位先會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40，其後阻力估計為1.4140水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

