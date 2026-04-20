關志康 - 父母為何偏愛子女「謙遜」 | 神耆商機

幾位長者在馬會桑拿房聊天，其中一人愁眉不展地說：「我孻仔最近短炒賺了點錢，買了一輛500萬的跑車，還四處張揚。我勸他何必如此高調，他卻回我：『你有沒有聽過，過分的謙虛，就是虛偽？』」



有趣的是，不管貧富，父母普遍希望子女能謙遜待人。一位退休銀行家分享：「如果本身資源有限，更加不應吹噓。對於大部分普通人而言，低調是自我保護的一種方式；懂得收斂，往往更容易『搵食』。」



一位隱形富豪緩緩補充：「我一向教導子女：『天外有天，人上有人。』即使你自詡成功，財務已經自由，但在更高層次的人眼中，或許你也只是較普通人為佳而已。更現實的是，人性難免比較與妒忌。當你飛黃騰達時，昔日同輩未必都能坦然接受，正好應驗『槍打出頭鳥』。」



另一位素來低調的業主點頭認同：「因此，下一代越有條件的人，越需要謙遜。見到舊同學，主動寒暄；對基層員工，給予尊重；偶爾在街邊小店用餐，也無傷大雅。讓人覺得你『不忘本』、『始終如一』，人緣好，自然成就好。甚至在分享生活時，也要拿捏分寸。適當時候，帶一點煩惱，留幾分保留，反而更讓人心理上容易平衡。畢竟『悶聲發大財』，妒忌的力量，有時比想像中更具破壞性。你過得越好，未必人人真心替你高興。這個世界，除了父母，真正毫無保留希望你好的人，其實不多。」



一位曾任公關總監的長者笑着總結：「謙遜，其實是一種高明的社交策略。你有能力，但不必咄咄逼人；你有財富，也不必令人感到距離。適時收斂鋒芒，往往更能走得長遠。正如《菜根譚》所言：『地低成海，人低成王。』這不是虛偽，而是一種經過現實洗禮的分寸與智慧。」



健康教育基金會主席

關志康

