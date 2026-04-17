郭家耀 - 飛達未來增長可期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

飛達控股（1100）去年實現收益17.01億元，增長15.4%，盈利達1.18億元，大幅增長107.6%，毛利率則持平於30.9%。業績的強勁增長主要得益於核心製造業務的穩健表現。製造業務收益達10.67億元，上升14.5%，分部溢利增長24.9%至2.38億元。這歸功於海外產能的順利爬坡：孟加拉基地產量顯著提升20%，墨西哥工廠亦於12月成功實現單月盈利，展現出良好的營運效益。貿易業務方面，收益上升16.9%至6.34億元，虧損亦收窄至約7792萬元。面對複雜的國際貿易形勢，飛達的全球化多元產能布局成為抵禦風險的核心競爭力。公司目前在深圳、孟加拉、墨西哥及柬埔寨均設有廠房，有效分散地緣政治風險並滿足不同客戶的靈活需求。公司的擴張步伐依然清晰。2026年資本開支預算約2.01億元，重點投向墨西哥倉儲與柬埔寨自建廠房。飛達憑藉前瞻性的產能布局、持續改善的營運效率與穩健的財務基礎，未來的增長值得期待。入巿價1.4元，目標價1.8元，止蝕價1.25元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀